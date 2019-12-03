CHP’den Selahattin Demirtaş’a ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın da aralarında bulunduğu bir heyet, Edirne Cezaevi’ndeki koğuşunda rahatsızlanan ve önceki gün tedavisi tamamlanarak yeniden cezaevine dönen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre CHP’live, önceki gün bilinç kaybı sebebiyle hastaneye kaldırılan Selahattin Demirtaş ’ı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapmak isteyen CHP milletvekillerine savcılığın kararı üzerine jandarma tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine CHP heyeti cezaevinin yaklaşık 4 kilometre uzağında ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Heyet adına açıklama yapan Veli Ağbaba, Demirtaş’ın sağlık durumunu iyi gördüklerini belirterek, “Eski HDP Eş Genel Başkanını kamuoyuna yansıyan sağlık sorunları nedeniyle ziyarete geldik. Öncelikle Demirtaş’ın moralinin iyi olduğunu gördük. Geçtiğimiz Salı günü sağlık sorunları yaşıyor. Nefesi kesiliyor ve bayılıyor. Ambulansa götürülerek sağlık kontrolleri yapılıyor. Daha sonra da hastaneye sevkini istiyor”dedi. Demirtaş’ın cezaevi yönetimi ile ilgili bir sorun yaşamadığını belirttiğini anlatan Ağbaba, “Birkaç gün geçince avukatı aracılığıyla kamuoyuna bildiriliyor. Adalet Bakanlığı’nın ihmali olduğunu düşünüyor. Böyle bir rahatsızlığını 20 yıldır yaşıyor. Bu zamana kadar en fazla 20 kez bu sorunu yaşarken son 3 yılda sayısı artıyor. Sağlık problemlerinin hasta mahpus sorunları olduğunu söyledi. Ölürse sorumlusunun cezaevine sokanlar olduğunu belirtti” diye konuştu.

'Zorlama bir hukukla tutuklu'

Selahattin Demirtaş’ın “zorlama hukukla” cezaevinde olduğunu kaydeden Ağbaba, “Türkiye’de hasta mahpus meselesi en önemli konulardan biri. Demirtaş’ın yaşadıklarının sorumlusu her şeyi planlayan kişidir. Cezaevlerinde sevk sorunları yaşanıyor. Sağlık haklarından faydalanamıyorlar. Hukuk herkese eşit uygulanırsa problem kalmayacak. Anayasanın 10. maddesi uygulanırsa sorun kalmayacak. Hukuksuz bir şekilde içeride tutulanlar içinde geçerli. Biz bu yargı düzeninin son bulmasını istiyoruz. Siyasi kararlarla içeride tutulanların serbest bırakılmasını istiyoruz. Parti olarak cezaevinde sorun yaşayan herkesin sorunlarının takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş ile ilgili problemin ciddi olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini anlatan Ağbaba, “Bir dil kayması olsaydı ölecekti. Ancak Demirtaş ‘Ölüm çıksa bile bu sebebten ötürü tahliyemi istemem’ diyor. Böyle bir şeyi kendisine yakıştıramıyor. Önümüzdeki günlerde tekrar muayene olacak. Hastalığıyla ilgili bir tanı yok. Nefes egzersiziyle atlatırken ilk defa bayılmış. Bu yeni bir durum kendisi için. İlk kez bayılıyor ve kafasını vurduğu için hatırlamıyor. Ciddi sağlık problemi var. Tedbir alınması gerekli” dedi.

HDP heyeti de ziyaret etti

Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlığının ortaya çıkması üzerine HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da dün Edirne Cezaevi’ne giderek Demirtaş ile görüşerek sağlık duruman ilişkin bilgi aldı. HDP’li Sancar ve Kurtulan daha sonra HDP Edirne İl başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.