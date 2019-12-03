Erdoğan'ın avukatı: Demirtaş'a 'Seni başkan yaptırmayacağız' sözü nedeniyle açılmış bir dava yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ın yatmasının nedeni 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesi" ifadesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Aydın, Demirtaş hakkında bu sözünden dolayı açılmış bir davanın bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "(Eski HDP Eş Genel Başkanı) Selahattin Demirtaş seversiniz sevmezsiniz bir partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesi. Gecikerek hastaneye kaldırılmış kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklindeki açıklaması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

S.Demirtaş,

6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur.



“Seni başkan yaptırmayacağız sözü” nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır.



Kılıçdaroğlu’nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) December 3, 2019

​Aydın, kişisel Twitter hesabında şunları kaydetti:

“S. Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur. 'Seni başkan yaptırmayacağız sözü' nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu’nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır.”