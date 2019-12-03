Kasım ayında en az 39 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kasım ayında yaşanan kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, kasım ayında 30 günde erkekler tarafından en az 39 kadın öldürüldü. Kasım ayı ile birlikte Türkiye’de 2019’un ilk 11 ayında en az 430 kadın erkekler tarafından öldürülmüş oldu.

Kasım ayında öldürülen #39Kadın, sadece birer rakam değil, 39 hayat demek.



Kadın cinayetlerini mücadelemizle durduracağız! pic.twitter.com/SkD5qmfZYF — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) December 3, 2019

​Raporda bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 11’inin şüpheli ölüm olarak kaydedildiği, 19 kadının hangi gerekçe ile öldürüldüğünün tespit edilemediği, 4’ünün ekonomik bahaneyle, 5’inin boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüğü belirtildi.

Kadınların en çok ateşli silahlarla öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda, kadınların ölümüne ilişkin olarak, "8 kesici aletle, 5’i darp edilerek, 3’ü kimyasal madde ile, 3’ü yüksekten düşerek, 1’i boğularak ve 1’i de hem kimyasal madde ve yüksekten düşerek öldürüldü. Ve ne yazık ki 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir" denildi.

'Kadınlar yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor'

Raporun devamında kasım ayında katledilen 39 kadının 11’inin kim ve ya kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemediğine dikkat çekilerek, "11’i evli oldukları erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 4’i babası, 3’ü akraba/tanıdık, 2’si oğlu, 1’i kardeşi, 4’ü birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü" diye belirtildi.

Kasım ayında kadınların en çok öldürüldüğü kentlerinden başında İstanbul, Antalya ve İzmir'in geldiğinin belirtildiği raporda, kadınlardan 30’unun kendi evinde öldürüldüğü belirtildi.

Raporda, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Twitter'da da birçok kullanıcı Türkiye'de her geçen gün artan kadın cinayetlerine tepki göstererek #39Kadın etiketiyle paylaşımlar yaptı.

Kasım ayında öldürülen #39Kadın, 39 hayat demek.



Hiçbirini unutmuyoruz ve biliyoruz ki;

Kadın cinayetlerini mücadelemizle durduracağız! pic.twitter.com/Hu0rKHhV5h — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) December 3, 2019

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