İranlı Mevlevi cinayetine ilişkin 7 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 11 şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı. Zanlılar daha sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K'nin da aralarında olduğu 7 kişinin tutuklanmasına, 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Şişli'de, 14 Kasım'da İranlı Mesut Mevlevi, otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, 27 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda, cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise operasyon kapsamında cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişiyi daha sonradan yakalamıştı.

Eski İran ajanı iddiası

Mevlevi, ölümünün ardından, 'Kara Kutu' isimli Telegram kanalı üzerinden İranlı yetkillere dair ifşa belgeleri ile gündeme gelmişti. Mevlevi'nin sosyal medya sayfasında ise eski İran cumhurbaşkanları Haşimi Rafsancani, Muhammed Hatemi ve Mahmud Ahmedinejad ile çekildiği fotoğrafların yer aldığı belirtilmiş ve eski İran ajanı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.