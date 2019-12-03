Komşu kavgası ihbarına giden polis, kendi tabancasıyla başından vuruldu

Bursa'da, komşular arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurlarından Alaattin Özdemir, yaşanan arbede sırasında kendi tabancası ile başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli Murat D. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.40 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su deposu Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında iddiaya göre kavga eden apartman sakinlerinden Murat D., polis memuru'in silahını almaya çalıştı. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu polis memuru Alaattin Özdemir, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Meslektaşlarının ihbarı üzerine Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olaydan kısa süre sonra Bursa Valisi Yakup Canpolat da hastaneye gelerek, doktorlardan yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı.

Polis memuru Özdemir'in yaralanmasına yol açan Murat D. ise olay yerindeki polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.