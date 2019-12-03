İletişim Başkanı Altun: NATO müttefiklerimiz Türkiye'yi terörle mücadelesinde desteklemeli

Fahrettin Altun yaptığı açıklamada "Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için askerlerimizi Suriye’ye gönderdik. Çok geniş bir bölgenin teröristler için güvenli liman haline gelmesini engelledik. Ancak müttefiklerimiz çabalarımızı desteklemedikleri gibi bizi eleştirdiler. Ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmak niyetinde değiliz. Bu zirve gerçekten de bu konuları açıklıkla görüşmek için büyük bir fırsattır. Türkiye’nin güvenlik endişeleri ve ihtiyaçları tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.

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