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00:20 04 Aralık 2019
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    Süleyman Soylu, engelliler günü etkinliğinde

    Soylu: 'Kamuda engelli istihdamı ülke tarihinin en yüksek seviyesinde'

    © Fotoğraf : Twitter/Süleyman Soylu
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin artık daha sosyal daha insancıl bir devlet olduğunu belirterek, "Bugün kamuda engelli istihdamı, ülke tarihinin en yüksek seviyesindedir" dedi.

    Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Emniyet Teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    © DHA / Selim Kaya
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    Masaları tek tek dolaşan Soylu, sohbet ettiği ailelerle fotoğraf çektirdi.

    Engelliler tarafından çeşitli gösterilerin düzenlendiği etkinlikte, 6 yaşında elektrik akımına kapılıp kollarını kaybeden milli yüzücü ve ressam Yusuf Akgün, ağzıyla çizdiği portre resmi Bakan Soylu'ya hediye etti.

    Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerle ilgili hayatı kolaylaştırıcı adımları bir sorumluluk olarak gören, gündelik hayatın her alanını planlarken bu konudaki gerekli düzenlemeleri yapan ve hayatı herkes için eşit şekilde yaşanılabilir kılmaya çalışan bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.

    Çalışma ve sosyal hayatta, sokakta, okulda, her yerde ve her yaşta, insana ait tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir halin tesis edilmesine ve aileler üzerinden bu işin maddi yükünü almaya çalıştıklarını aktaran Soylu, bu bakışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle, devletin insana bakışının değişmesinin neticesi olduğuna işaret etti.

    Bugünün devletinin artık daha sosyal daha insancıl bir devlet olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

    Eskişehir’de zeka geriliği olan 29 yaşındaki kız kardeşi B.B.’ye, vasiliğini aldıktan sonra götürdüğü evinde 2 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabey Ahmet B., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ağabeyin cezasında indirim yapmadı.
    © DHA /
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    "Bugün kamuda engelli istihdamı, ülke tarihinin en yüksek seviyesindedir. Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 2002 yılında kamuda 5 bin 777 engelli memur istihdam edilirken, 2019 yılında bu sayı yaklaşık olarak 10 katına çıkmış ve 55 bin 196'ya yükselmiştir. Bunun gibi daha pek çok adımla, projeler üreterek, mevzuat düzenlemeleri yaparak, yasalar çıkararak, hayatı tüm vatandaşlarımız için daha kolay, daha üstesinden gelinebilir bir hale getirmeye gayret ediyoruz".

    "Bu yıl 7 ayda 515 bin engelli evde bakım yardımından faydalandı"

    Bakan Soylu, özellikle erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik odaklı projeler ürettiklerini, günlük hayatın her türden engelli için daha "engelsiz" hale getirilmesi için çalıştıklarını aktardı.

    Bu yıl yedi ayda 515 bin engellinin evde bakım yardımından faydalandığını belirten Soylu, engellilerin refakatçileriyle beraber şehir içi toplu taşıma, şehirler arası demir yolları ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebildiğini hatırlattı.

    Geçen öğretim yılında 106 bin engelli öğrencinin, ücretsiz taşıma hizmetinden yararlandığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

    "Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Eğitim alan öğrenci sayımız da 2002'de 53 bindi, bugün 398 bin 815 seviyesindedir. Bunlar gibi daha pek çok adım atıldı. Bunların hepsi, sadece maddi imkanlarımızın gelişmesinden değil, bu ülkenin, kendi özündeki kodlara dönebilmesinin neticesidir. Ülkeyi, millet vicdanının yönetmesinin neticesidir. Buradaki anne babalar, evlatlarına nasıl bakıyorsa, aynı duygularla meseleye bakan vatan evlatlarının yönetimde olmasının neticesidir. Elbette sıkıntılarımız vardır, olacaktır. Ancak bize düşen, bunları en aza indirmektir. Bu konuda samimi bir gayreti ortaya koymak ve bunu devam ettirmektir. Bugünkü yönetim anlayışımızın temelinde, hiçbir vatandaşımızın hiçbir konuda kendisini yalnız hissetmemesi vardır. Bunu da sağlayan kalp merkezli, vicdan merkezli yönetim anlayışımızdır".

    Bakan Soylu, konuşmasının sonunda "Suya Gider Allı Gelin" türküsünü seslendiren Simge Yücel'e eşlik etti. 

    Etiketler:
    İstihdam, Engelli, Süleyman Soylu
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