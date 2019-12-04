Erdoğan'dan '6 suça asla indirim yapılmasın' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, infaz düzenlemesiyle ilgili sunumda, baklava çalan çocuk ile gece eve giren hırsızın aynı cezayı almaması gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğan ayrıca, 6 suça asla indirim yapılmaması talimatını verdi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi.

Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak.

'Hırsızlıkta 'baklava' kriteri

Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen ceza; baklava çalan çocuk ile gece eve giren hırsıza verilen ceza aynı olmayacak.

Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda hassas olunmasını istedi.

Sabıkası olmayanlar 2 yıl denetim altında tutulacak

Bakan Gül’ün 288 bin hükümlünün yüzde 91’inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6’sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi.

Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.

Erdoğan, Bahçeli ile bir araya gelecek

Pakete son şekli verilmeden MHP’nin de değerlendirmesinin alındığı belirtildi. MHP’nin değerlendirmesi incelendikten sonra konu tekrar Erdoğan’a sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelerek durumu son kez değerlendirecek.