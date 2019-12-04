Uyuşturucuyla yakalanan infaz koruma memuru, görev yaptığı cezaevine konuldu

Kocaeli İl Jandarmada Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan R.K.'nın uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

DHA'nın aktardığı habere göre, olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, R.K.'nın İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi otomobil ile Gölcük'e götürdüğünü tespit etti.

30 gram metamfetamin bulundu

Düzenlenen operasyonla aracı durduran jandarma ekipleri, R.K.'yı gözaltına alırken, araçta yapılan aramada değeri 15 bin lira olan 30 gram metamfetamin bulundu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.