Genç balerin Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçakla saldırarak öldüren zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Çok sayıda iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Ekiplerin gece boyunca bazı güvenlik kameralarını incelediği ancak zanlının bu görüntülerde yüzünün net olmadığı belirlendi.

cenazesi bugün toprağa verilecek

Öte yandan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Özdemir'in cenazesi, bugün üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde düzenlenecek törenin ardından Ulubey ilçesi Kumanlar mahallesinde toprağa verilecek.