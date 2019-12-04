Kayıt
11:51 04 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kültür Bakanı Ersoy, Emmy ödüllü Bilginer ile bir araya geldi: Türkiye için güzel bir sürpriz oldu

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104075/54/1040755484.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912041040755513-emmy-odullu-bilginer-bakan-ersoy-ile-gorustu/

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanatçı Haluk Bilginer ile bir araya geldi. Bilginer, "Açık söylemek gerekirse bu ödülü beklemiyordum. Hatta aday olmayı beklemiyordum" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Bilginer'in 'Şahsiyet' dizisindeki performansıyla '47. Uluslararası Emmy Ödülleri' töreninde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü almasına ilişkin "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız" dedi.

    Bilginer'in yanı sıra yazar ve senarist Hakan Günday ve yapımcı Kerem Çatay ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelen Ersoy, başarılı oyuncuyu tebrik etti.

    Ersoy, "Hem sanat camiası hem de sinema camiası için her şeyden önce de Türkiye açısından çok önemli bir hediyeyi, ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Bu ödül bir ekip işi. Sizlerin de büyük payı var. Açıkçası siz de konuşmanızda 'Sürpriz oldu.' diyorsunuz ama Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız" diye konuştu.

    Artık Türkiye'de dizilerin ve sinemaların çok güzel yer tuttuğunu dile getiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

    "Dünyaya da çok ihraç ettiğimiz bir ürünümüz bu. İnsanlar da gençler de hem oyuncu olmak hem de bu sektörde yer edinmek için bir ışık, bir gelecek görüyorlar. Onlara çok parlak bir ışık hediye ettiniz aslında bu ödülle. Güzelce önlerini açtınız. Teşekkür etmek istiyorum."

    Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sinema konusunda yapılan yasal değişikliklere de dikkati çekerek, "Geçen seneden itibaren öncelikli olarak sinema sektöründe yasal değişikliklerle ihtiyaçları karşılamaya başladık. Devamlı da sektörle toplantı yapıyoruz. Yapımcılar ve yayımcılarla da toplantı yapıyoruz. Birkaç tane daha yeni düzenleme getireceğiz, hem finansal açıdan sektörü rahatlatacak hem de bazı engelleri ortadan kaldıracak, işlerini kolaylaştıracak. Biz de elimizden geleni yapıyoruz devlet olarak." değerlendirmesini yaptı.

    Bilginer'in yaptığı işin turizm açısından da önemine işaret eden Ersoy, "En iyi tanıtım aracı filmler oldu. O yüzden hem kültür hem tanıtım açısından da çok önemli bir yeri var. Biz çok coşkuyla karşıladık. Tekrar tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

    'Devlet desteği çok önemli'

    Haluk Bilginer de ülkelerin kendisini sanatıyla tanıtması için her anlamda devlet desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Sadece maddi destek de değil. O sanatın yapılması için özel yerler açarak, kendi adıma tiyatro için konuşayım, tiyatro salonları açarak, sinemayı destekleyerek, sinemanın yurt dışına çıkmasını sağlayarak destek olması çok önemli" dedi.

    Ödül dolayısıyla çok mutlu olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, şöyle devam etti:

    "Ama bu ödülün Türkiye'ye gelmesine daha çok mutlu oldum. Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti. Çünkü Türkiye'den bir sorumluluk hissettim omuzlarımda. Almazsam insanları hayal kırıklığına uğratacağım gibi bir şey oldu. İyi ki de Türkiye'ye gelmiş. Gerçekten tüm ülkede benim çok beklemediğim, beklediğimden de öte sevinç ve gurur kaynağı olduğunu gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış demek ki. Ben onu anladım."

    Bilginer, ödülün kendisi için tamamen sürpriz olduğuna dikkati çekerek, "Masada çığlık koptu zaten. Bayağı heyecanlıydım. Açık söylemek gerekirse bu ödülü beklemiyordum. Hatta aday olmayı beklemiyordum. Yüzlerce proje içerisinden aday olmak, böyle bir ödülü almak" diye konuştu.

    Ödül konuşmasına Türkçe başladığının hatırlatılması üzerine de sanatçı, "Evet. Merhabamızı tüm dünyaya duyurduk." dedi.

    Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, misafirlerine 'Türk Sinemasının 100 Yılı' seti ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) prestij eserlerinden, 300 binden fazla kelime içeren 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlük ve plaket takdim etti.

    Etiketler:
    Ziyaret, Ödül, Emmy Ödülleri, açıklama, Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Bilginer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kim, bir kez daha 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi
    Karikatür
    'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet