Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl 9 ay hapis

Şule Çet’in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Ankara'da Mayıs 2018'de bir plazadan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet davasında iki sanık bugün son savunmaları için mahkemeye çıktı.

Çağatay Aksu, cinayetten müebbet hapis, tecavüzden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. — Şule Çet Davası (@sulecetdavasi) 4 декабря 2019 г.

​Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya cinayet suçundan müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık Berk Akand ise 18 yıl dokuz ay hapse çarptırıldı.

Berk Akand’a, 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. — Şule Çet Davası (@sulecetdavasi) 4 декабря 2019 г.

​Ayrıntılar geliyor.