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13:40 04 Aralık 2019
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    Yapımcı Turgut, Can Yaman ile çekeceği diziyi iptal etti: Çizmeyi aştı

    © Fotoğraf : YouTube/FormulaTV
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    İspanya’da kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını veren oyuncu Can Yaman’ın şubatta çekimlerine başlanıp, mart ayında yayınlanması beklenen dizisi yapımcı Faruk Turgut tarafından iptal edildi. Turgut, Yaman’ın çizmeyi aştığını söyledi.

    Son günlerde yaptığı açıklamalar gündemden düşmeyen Can Yaman’a ilk tepki, yakında yayına başlayacak olan yeni dizisinin yapımcısı Faruk Turgut’tan geldi.

    Sözcü'de yer alan habere göre 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Turgut, Yaman’ın çizmeyi aştığını söyledi.

    ​Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman’ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya’daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti.

    Yaman’ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut “Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz” dedi.

    Yaman'ın menajeri: Tamamen anlık gelişen espri

    Öte yandan, Yaman’ın menajeri de konuyla ilgili açıklama yaptı ve oyuncusunu savundu. Menajer tepkiler çığ gibi büyüyünce “Tamamen anlık gelişen espri” açıklamasını yaptı.

    İspanya'da bir programa katılan oyuncu Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını vermişti. Yaman'ın bu cevabı sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

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    Etiketler:
    Dizi, hayran, İspanya, Can Yaman
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