CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri pastırmasının, lezzet, görüntü olarak bir numara olduğunu ifade ederek, AK Parti Kayseri milletvekillerine, "Pastırmanıza, sucuğuna sahip çıkın" diye çağrıda bulundu.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Arık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kastamonu'nun pastırmasının Kayseri'ninkinden daha iyi olduğuna yönelik sözlerini değerlendirdi.

Çetin Arık, getirdiği Kayseri pastırmasını önce kendisi yedi, daha sonra gazetecilere ikram etti.

Kayserililer olarak bu kıyaslamaya anlam veremediklerini ifade eden Arık, "Dünya alem bilir ki pastırma, sucuk deyince akla Kayseri gelir. Kastamonu'nun pastırması da çok güzeldir, lezzetlidir ama Kayseri pastırması, lezzet, görüntü olarak bir numaradır" dedi.

‘Erdoğan'ın bilinçaltında Abdullah Gül sendromu mu var?’

Erdoğan ne demişti?

Kayserililer'in çok alındığını, AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin buna ilişkin açıklama yapmadığını söylediklerini aktaran Arık, "Acaba Erdoğan'ın bilinçaltında Abdullah Gül sendromu mu var? Kayseri'ye olan bu düşmanlık niye? AK Parti'nin Kayseri milletvekillerine çağrıda bulunmak istiyorum; elinizde bir pastırmanız, sucuğunuz vardı; devletten yatırım alamıyorsunuz, gelin pastırmanıza, sucuğunuza sahip çıkın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye takılarak, “Kastamonu pastırması daha iyi” demişti.

Erdoğan, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" ifadelerini de kullanmıştı.