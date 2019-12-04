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13:39 04 Aralık 2019
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    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

    Destici, asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını önerdi

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    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin bütçe artış oranıyla doğru orantılı olması gerektiğini belirterek, "2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22.5. Bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz" dedi.

    BBP lideri Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun birinci toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Destici, geçen yıla göre bütçedeki artış oranını esas alarak asgari ücretin belirlenmesinin doğru olacağını söyledi.

    Destici, "2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22.5. Dolayısıyla da bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz. Doğru olanın, hakkaniyetli olanın bu olduğunu ifade ediyoruz ve özellikle gelir dağılımının adaletli bir şekilde dağıtılmasının da bir sonucu olduğunu ifade ediyoruz. Bütçe ne kadar artmışsa bütün kesimlerin aynı oranda istifade etmesi gerekir. Asgari ücretlilerin de bundan istifade etmesi gerekir" diye konuştu.

    Termik santrallerle ilgili düzenleme

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanun teklifini veto etmesini de haklı ve doğru bulduklarını söyleyen Destici, santrallere 2013'ten bu yana çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler için süre verildiğini ifade etti.

    Destici, yeni süre uzatımlarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını dile getirerek, "Buna artık bir yerde 'dur' demek gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna 'dur' dedi. Biz BBP olarak bu veto kararından memnunuz. Hangi sebeple olursa olsun süre verilmesini doğru bulmuyoruz. Termik santrallerin de bu şekilde çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

    Gerekli tedbirler alınana kadar bu tesislerin çalışmasının durdurulması gerektiğine işaret eden Destici, tedbirler noktasında gerekirse devletin de destek verebileceğini söyledi.

    'Kulun kula karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi olmamalı'

    Kamuoyunda 'af' olarak gündeme gelen ceza indirimi konusunda da değerlendirmede bulunan Destici, şöyle konuştu:

    "Kişinin kişiye, ferdin ferde, kulun kula karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi olmamalı. Devlet buralarda bir af yetkisi ya da ceza indirimi yetkisi kullanmamalı. Devlet, kendisine karşı işlenen suçlarda bunu yapabilir ama kişinin kişiye karşı işlediği suçlarda bu olmaz. Bunu doğru bulmuyoruz. Kul hakkıdır. Dolayısıyla biz buna asla onay vermiyoruz."

    Etiketler:
    Af, TBMM, Recep Tayyip Erdoğan, filtre, Termik Santral, Bütçe, Ekonomi, Asgari ücret, BBP, Mustafa Destici
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