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    Ayşe Tuba'nın katili, uzaklaştırma kararını ihlalden gözaltına alınıp 'Başka suçu yok' denilerek serbest bırakılmış

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    Türkiye
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    23 ayrı suç duyurusuna rağmen eski kocasının satırlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan’ın dosyasında bir ayrıntı daha dikkat çekti. Fail Yalçın Özalpay’ın hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

    Eski kocasının tehdit ve hakaretlerine maruz kalan Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Arslan, kararın süresi bittikten sonra, eski kocasının tehditlerine devam etmesi üzerine 18 Ekim 2018 tarihinde aynı mahkemeden 1 ay daha uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski kocası, tehditlerine ve hakaretlerine devam etti. Arslan, bir kez daha aynı mahkemeye başvurarak 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı talebinde bulundu.

    Mahkeme, 8 Ocak’ta koruma tedbirinin 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi. Dosyadaki belgelere göre, koruma kararı süresi devam ederken 20 Ocak 2019 tarihinde Özalpay bir kez daha Arslan’ın yaşadığı evinin önüne giderek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Arslan, 155’i aradı. Şikâyet üzerine olay yerine gelen polisler tutanak tuttu.

    Başlatılan soruşturma kapsamında Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’nde tarafların ifadelerine başvuruldu. Arslan, Özalpay hakkında şikâyetçi oldu. Özalpay da ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Ben de eşim hakkında iftirada bulunduğu için, kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunduğu için davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

    Aynı gün serbest bırakılmış

    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 20 Ocak tarihli eylemi nedeniyle Özalpay, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararını ihlal ettiği’ gerekçesiyle, savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Alpay ifadesi alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı.

    İki polis memuru ve Özalpay’ın imzasını taşıyan ‘Serbest Bırakma Tutanağı’nda, “Şahsın gerekli incelemesi yapıldıktan sonra herhangi bir suçtan aranmadığından şahıs bırakıldı” denildi.

    Arslan’ın ölümünün ardından eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 

    Etiketler:
    6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, uzaklaştırma, Kadın cinayeti, Ayşe Tuba Arslan
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