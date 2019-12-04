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14:01 04 Aralık 2019
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    Cinsel taciz

    Kızına 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıl hapse çarptırılan baba tahliye edildi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Ankara'da kızı Z.H.K.'ya 5-8 yaşları arasında 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılan C.Ö.K., istinaf mahkemesinin kararı usulden bozması üzerine tahliye edildi.

    DHA'nın haberine göre, Ankara'da yaşayan C.Ö.K., 2 çocuğundan küçüğü Z.H.K'ya 2011 yılından itibaren 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.

    Eşinden 2014 yılında boşanan A.Ş., aynı dönemde kızının davranışlarından şüphelenerek savcılığa şikayette bulundu. Gözaltına alınan baba C.Ö.K., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, savcılık soruşturması sonunda hakkında, 'çocuğun nitelikli ve zincirleme cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

    60 yıllık ceza 30 yıla indirildi

    Boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen ve en son eylemini kızını yanına aldığında otelde gerçekleştirdiği için İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılan C.Ö.K., geçtiğimiz 10 Temmuz'da önce 60 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

    Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları, duruşmaları düzenli takip etmesi indirim nedeni sayılarak, ceza önce 50 yıl 7 ay 15 güne, sonra da süreli hapis cezasının 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle 30 yıla indirildi. Sanık, hükümle birlikte tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    İstinaf mahkemesi kararı bozdu

    Baba C.Ö.K., dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

    © DHA /
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    Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172-2 ve 3 maddelerinde belirtilen 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildikten sonra yeni delil elde edilmesi ve bu hususta Sulh Ceza Hakimliği'nce bir karar verilmedikten sonra aynı fiilden dolayı kamu davası açılamayacağının düzenlendiğini belirterek, söz konusu kamu davasının açılması için daha önce kovuşturmada bulunmayan ve yeni tespit edilen bir delilin varlığının ileri sürülmediğini belirtti.

    Mahkeme, kararı usul yönünden bozarak, dosyayı yeniden incelemek ve hüküm kurmak üzere ilk derece mahkemesine gönderdi. Bozma kararı üzerine baba C.Ö.K. tahliye edildi. 

    Etiketler:
    Tecavüz, Sulh Ceza Hakimliği, istinaf mahkemesi, Tahliye, Hapis cezası, DHA, Cinsel istismar, Ankara
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