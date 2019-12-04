Öğretim görevlisi, boşanmak isteyen eşini bıçakladı

İstanbul'da bir üniversitede çalışan öğretim görevlisi C.İ. boşanmak isteyen akademisyen eşini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Üsküdar'da bir üniversitede daire başkanı olan C.İ adlı öğretim görevlisi, kendisinden boşanmak isteyen akademisyen eşi Elif İ.'yi defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, C.İ. gözaltına alındı.

Öğretim görevlisi koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.