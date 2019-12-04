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15:11 04 Aralık 2019
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    CHP'li Çakırözer, Ayşe Tuba'nın ailesiyle birlikte Meclis'ten seslendi: Kadına yönelik şiddetin uzlaştırması olmaz

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Şiddete uğrayan kadının saldırganla uzlaşmaya zorlanması Eskişehir'deki Ayşe Tuba Arslan cinayetinin ardından yeniden tartışılmaya başlandı. CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, şiddette uzlaştırmanın yasaklanması için 2 ayrı kanun teklifi hazırladı. Arslan'ın ailesiyle basın toplantısı düzenleyen Çakırözer, "Şiddetin uzlaştırması olmaz" dedi.

    CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Meclis’'te, Eskişehir'de sokak ortasında eski eşi tarafından vahşice katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

    Çakırözer, kadının saldırgan ile uzlaşmaya zorlanmasının yasaklanması için hazırladığı kanun teklifinin gerekçelerini anlattı. Toplantıya CHP'li Sevda Erdan Kılıç ve Müzeyyen Şevkin de katıldı.

    Arslan'ın annesi: Eceli ile ölmedi

    Anne Sondikme, "Kızım eceli ile ölmedi. Çok yaralıydı. 45 gün bekledim. Ama artık gitti" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Baba Arslan ise, "Benim ciğerim yandı. Başka ocaklar sönmesin. İnşallah bu caydırıcı kararlar bunun önüne geçer” dedi.

    'Her defasında yeniden uzlaştırma'

    CHP’li Çakırözer, eski eşinden gördüğü şiddet, hakaret ve tehditler üzerine 23 kez suç duyurusunda bulunan Arslan’ın, Eskişehir 2. Aile Mahkemesi’ne yaptığı son başvuruda “Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz” dediğini anımsattı.

    Mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararlarının ihlal edilmesine karşın yine her defasında yeniden uzaklaştırma kararı aldığını belirten Çakırözer, saldırganın kanunda öngörülen zorlayıcı hapis cezasına ise 1 gün bile çarptırılmadığını ifade etti.

    'Savcılık Ayşe Tuba'yı katili ile uzlaştırma masasına oturtmaya çalıştı'

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Ayşe Tuba ile ilgili olarak “Hangi aşamada ne eksiklik varsa düşünülmesi gerektiği” yönündeki sözlerini anımsatan Çakırözer, şöyle konuştu:

    "Ayşe Tuba Arslan’a hiç yardım edilmedi. Çünkü savcılık, suç duyurularında onu, katili ile uzlaştırma masasına oturtmaya çalıştı. Bu onu göz göre göre ölüme itmekti. Adalet Bakanı ‘kadın cinayetlerine sessiz kalınamaz’ diyor. Ama Adalet Bakanlığı kadın ile saldırganın uzlaştırma masasına oturması için talimat veriyor. İşte eksiklik bu. Adalet Bakanı’nın sözleri ile; ‘Adaletin son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalmasının’ nedenlerinden biri kadınların olası katilleri ile uzlaşmaya zorlanması."

    'İstanbul Sözleşmesine göre yasak'

    Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’da değişiklik için iki ayrı yasa teklifi verdiğini belirten Çakırözer, “Çünkü iki yasadaki bazı boşluklar kadınların şiddete uğramasına, öldürülmesine yol açıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin kadına karşı her türlü şiddette uzlaştırmayı yasaklamasına rağmen Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki boşluk kadını uzlaşmaya zorluyor. Kurulmaya çalışılan her masa kadının mağduriyetini arttırıyor, saldırganın yargılanma sürecini uzatıyor. İşte bu iki teklifle kadına yönelik her türlü şiddette uzlaştırma yolunun yasaklanmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

    Çakırözer, Arslan’ın pek çok kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen ileride katili olacak saldırgan ile uzlaştırmaya zorlanmasının nedeninin İstanbul Sözleşmesi ile kanun arasındaki bu çelişki olduğuna dikkat çekti.

    'Kadın için değil aileyi kurtarmak için'

    Adalet Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddette uzlaştırma yolunun denenmesine ilişkin talimat yazısında “Uzlaştırma, mağdurun mahkemeye gitme gerekliliğini ortadan kaldırabilmektedir” denildiğini belirten Çakırözer, “Bizim endişemiz de tam olarak bu. Çünkü savcılıklar, uzlaştırma masalarını, uygulamada kadınları korumak için değil, aileyi kurtarmak için kuruyorlar. Böylece bu masa, kadını uzlaşmaya yani şikayetini geri çekmeye zorluyor. Tam da bakanlığın belirttiği gibi, mahkeme gerekliliği ortadan kalkıyor” dedi.

    'Şiddetin zedelediği aile hukukunda uygulanamaz'

    Çakırözer, kanun teklifi için şu ifadeleri kullandı:

    "Arabuluculuk ve uzlaştırma şiddetin, tehdidin, hakaretin zedelediği aile hukukunda uygulanamaz. Böyle bir ilişki, arabuluculukla uzlaştırma ile uzatılmaya zorlanırsa sonuç sadece şiddeti arttırır. Kadına yönelik şiddetin uzlaştırması olmaz. Kadın, kendisine şiddet uygulayan, hakaret eden, kendisini tehdit edenle uzlaşmaz, uzlaşamaz. Bu kanun tekliflerinin amacı sistemin, kadına yönelik şiddetin ‘aile içi bir mesele’ olarak görülmesini engellemek. Polisin, savcının, hakimin, uzmanların öncelikli olarak aileyi değil şiddete uğrayan kadını kurtarmak için devreye girmelerini sağlamak. Meclis’teki diğer partilerin de bu teklifimize destek vereceklerini umuyoruz.”

    CHP'li Süllü: Şiddetin siyaseti olmaz

    CHP’li Jale Nur Süllü ise, kadına yönelik şiddetin siyaset üstü bir konu olduğunu dile getirerek, “Kadına yönelik şiddetin siyasi olmaz. Şiddet karşısında kadının anne ve eş olarak aile içi korumacılık anlayışı ile ele alınamayacağı ortada. Kadını, aile içinde kalmaya zorlayıcı her tür bakış açısının sona ermesi gerekiyor. Bu anlamda İstanbul Sözleşmesi’ndeki açık hükmün uygulanmasını istiyoruz” dedi.

    Etiketler:
    Cinayet, Şiddet, Kadın, Aile, kanun teklifi, Meral Sondikme, Serdar Arslan, uzlaştırmacı, Kadına şiddet, İstanbul Sözleşmesi, Adalet Bakanlığı, Jale Nur Süllü, Basın toplantısı, TBMM, Kadın cinayeti, Ayşe Tuba Arslan, Utku Çakırözer
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