Eski HDP Bitlis Milletvekili Irgat'a hapis cezası

Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mizgin Irgat katılmazken, avukatı Kenan Maçoğlu hazır bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Hürol Özcüre, Irgat'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Maçoğlu, savcılık mütalaasındaki ceza istemi talebine katılmadığını ifade ederek, Irgat hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Yapılan müzakere sonrası mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Irgat'ın 'PKK propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Irgat, 4 Ocak 2016'da Silopi'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen Seve Demir, Pakize Nayır ve Fatma Uyar için 5 Ocak 2018'de Şırnak'ta düzenlenen anma etkinliğine katılanlar arasında yer almıştı.

16 Ekim'de görülen duruşmada yaptığı savunmasında anma etkinliğine gittiği kişilerin örgüt üyesi olup olmadığına yönelik bir mahkeme kararı olmadığını söyleyen Irgat, PKK propagandası yapmadığını savunmuştu.