Santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı

Ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda veto edilen termik santrallerle ilgili madde AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle yasadan çıkarıldı. Düzenleme Genel Kurul’da da görüşülerek onay için Cumhurbaşkanı’na gönderilecek. https://t.co/41lvZMtHk3 pic.twitter.com/n2rV7RBUHX