Santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilen termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasal düzenlemeyi görüştü.
Komisyonu’nda veto edilen termik santrallerle ilgili madde AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle yasadan çıkarıldı. Düzenleme Genel Kurul’da da görüşülerek onay için Cumhurbaşkanı’na gönderilecek.
Ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda veto edilen termik santrallerle ilgili madde AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle yasadan çıkarıldı. Düzenleme Genel Kurul’da da görüşülerek onay için Cumhurbaşkanı’na gönderilecek. https://t.co/41lvZMtHk3 pic.twitter.com/n2rV7RBUHX— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) December 4, 2019
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