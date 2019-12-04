Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arayan ekip de kayboldu

Uludağ'da kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan 2 dağcıyı arayan 4 kişilik AKUT ekibi zirve yolunda yoğun sis nedeniyle kayboldu. Bir süre sonra irtibat kurulan ekipten bir kişinin dereye düşerek donma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

Uludağ’da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi.

Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise dereye düştüğü belirtildi. Bu kişiyi kurtarma çalışmaları ekipteki diğer 3 kişi tarafından akşam saatlerinde tamamlandı. Bunun üzerine ekip, geceyi bölgede geçirmeye karar verdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarmadan oluşan ekipler, kurdukları çadırda geceleyen bu kişilerin güvenli dönüşünü sağlamak için yola çıktı.

Gölçukuru mevkisinde AKUT gönüllüleriyle buluşan ekiplerin dönüşe geçtiği öğrenildi.

Kayıp dağcılarla ilgili ise hâlâ bir gelişme yaşanmadı.