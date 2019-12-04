Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili 1 kişi yakalandı, zanlı polise bıçakla saldırdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir kişi yakalandı. Şüphelinin bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladığı bildirildi.

Altınordu'da dün akşam evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir cinayetine ilişkin soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Polisi bıçakla yaraladı

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.