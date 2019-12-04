Ankapark'ın elektriği borçları yüzünden kesildi

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre, Ankapark'ın elektriği 2 ila 2.5 milyon TL arasındaki borcu nedeniyle kesildi ve çalışanlar evlerine gönderildi.

İşletmeci şirket ile Başkent Elektrik arasında borcun ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor. İşletmeci şirketin yabancı menşeli bir gruba satılması konuşulurken gündeme gelen elektrik kesintisi, finansmanla ilgili yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, batmakta olduğunu duyurduğu Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğu açıklayarak "Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılardı" demişti. Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilmeye başlandığı 2013 yılından beri Ankapark hakkında pek çok itiraz dile getirilmiş, yüksek maliyet tartışmaları ve defalarca sonuçlanamayan ihale süreçleri yaşanmıştı.

Ankapark'a geçen Eylül ayında da haciz gelmiş ve pek çok malına el konulmuştu.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan ve ticari faaliyete geçebilmesi için yasal düzenleme yapılan Ankapark/Wonderland Eurasia, 'Avrupa'nın en büyük tema parkı' olma iddiasıyla 20 Mart 2019'da açılmıştı.

Ankapark'ın ilk yıl yerli ve yabancı beş milyon turisti ağırlaması hedefleniyordu.