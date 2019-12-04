Kayıt
18:34 04 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kürşat Yılmaz'a 11 yıl hapis: İbrahim Tatlıses ve Alişan'la ilgili de karar çıktı

    Kürşat Yılmaz'a 11 yıl hapis: İbrahim Tatlıses ve Alişan'la ilgili de karar çıktı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104076/17/1040761735.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912041040761760-kursat-yilmaza-11-yil-hapis-ibrahim-tatlises-ve-alisanla-ilgili-de-karar-cikti/

    Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz, Yargıtay’ın bozma ilamından sonra yeniden yapılan yargılamada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

    © AA /
    İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor
    Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay'dan dönen davasında karar çıktı. Kürşat Yılmaz "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar İbrahim Tatlıses'in  ve Ali Serkan Tektaş (Alişan)'ın , örgüte para yardımında bulunmak suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davalarının düşmesine karar verildi.

    Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 66 yıl hapis cezası kısmen Yargıtay tarafından bozulan Kürşat Yılmaz'ın sanıkları arasında yer aldığı 28 sanıklı dava dosyasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17'nci celsesi görülen duruşmaya, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde hükümlü sanık Kürşat Yılmaz katılmadı. Başka suçtan tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatlar, beraat talebinde bulundu.

    Kürşat Yılmaz'a 11 yıl 3 ay hapis

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yakup Kürşat Yılmaz'ı  "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz,  2003 yılında mağdur Metin Kaya Çağlayan'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay hapis, Mecnur Çolak'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere tüm suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Alişan
    © Fotoğraf : Instagram
    Alişan: Fazıl Say piyanist, okumuş, ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz ve okumayan biriyiz

    Milletvekilinin dosyasının ayrılmasına karar verildi

    MHP Ordu Milletvekili sanık Cemal Enginyurt hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararlarının bozulduğunu ancak 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verdi.

    Tatlıses ve Alişan'ın davaları düşürüldü

    Mahkeme, sanıklar İbrahim Tatlıses'in 2005 yılı Ocak ayı içerisinde ünlü dansöz Onur Çakmak'ın (Asena) sahne almaması için örgüte para vererek yardımda bulunduğu, sanık Ali Serkan Tektaş (Alişan)'ın  ise 2004 yılıl içerisinde korumalığını yapması için örgüte para yardımında bulunduğu belirtilerek, zaman aşımı süresinin dolduğuna yer verilerek davalarının düşürülmesine hükmedildi.

    7 sanığa da çeşitli cezalar

    Sanıklar Erdal Çetin, Mustafa Öner ve Murat Savaş'ın 29 Ekim 2003 tarihinde mağdur Ahmet Özgür'ü alıkoyarak yağmalamak suçundan 10'ar yıl ile sanıklar Erdal Çetin ve Mustafa Öner'e ayrıca 2 yıl 6'şar yıl olmak üzere 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Abdurrahman Naci Sevinç ve Mehmet Akyıldız'a mağdur Metin Kaya Çağlayan'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay hapis, sanık Yüksel Gülbahçe'ye 2 yıl 6 ay hapis, sanık Zekeriya Bacacı'ya 5 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca firari üç sanık yönünden de dosyanın ayrılmasına hükmeden mahkeme, tüm sanıklar yönünden farklı suçlar yönünden beraat ve düşme kararları da verdi.

    Davanın geçmişi

    Kürşat Yılmaz, iş adamı Korkmaz Yiğit, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz’ı "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli yağma", "Tehdit", "Kasten adam yaralama" , "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. Bozulan sanıklar yönünden dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

    Etiketler:
    Cemal Enginyurt, Alişan, Kürşat Yılmaz, İbrahim Tatlıses
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gecenin konuklarından model Elsa Hosk iki parçadan oluşan Celia Kritharioti markasına ait etek ve crop top ile gözler kamaştırdı.
    Londra’daki Yılın Moda Ödülleri Töreni’ne damga vuran yıldız isimler
    Karikatür
    'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet