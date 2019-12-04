Eşinin üzerine kaynar su döken kişi tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesi, Uludağ mahallesinde eşi D.K'yı darp ettikten sonra üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü öne sürülen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sadettin K. tutuklandı.

D.K'nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Saadettin K., serbest bırakılmasının ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, "Eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım" demişti.