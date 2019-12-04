İBB arazilerini İGDAŞ satın aldı

İBB satılığa çıkardığı 5 arazi için ihale düzenledi. Bedeli 425 milyon 360 bin lira olan 4 araziyi belediyenin iştiraki olan İGDAŞ aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), kentin 5 ayrı noktasındaki arazilerin satışı için gerçekleştirdiği ihalede, 4 araziyi İBB iştiraki İGDAŞ satın aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye encümeni, İBB mülkiyetinde bulunan İstanbul'un 4 ayrı ilçesindeki 5 arazinin satışı için ihale gerçekleştirdi.

Saraçhane binasındaki ihalede, Şile Kumbaba'daki araziye teklif veren olmadığı için arazi satılmadı. Diğer 4 araziye İBB İştiraki İGDAŞ ayrı ayrı teklif verdi. Tekliflerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi. İGDAŞ 4 araziye de tahmini bedelin biraz üstünde teklifler sundu.

Açık artırmada, Fatih Fatma Sultan Mahallesi'ndeki arazi 182 milyon 850 bin lira, Pendik Kurtköy'deki arazi 180 milyon 910 bin lira, Pendik Şeyhli'deki arazi 31 milyon lira, Arnavutköy'deki arazi ise 30 milyon 600 bin lira bedelle İGDAŞ'a satıldı. Satışlardan İBB'nin kasasına toplam 425 milyon 360 bin lira girecek.

İhaleyle satışı yapılan araziler şöyle: