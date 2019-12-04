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19:45 04 Aralık 2019
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    İBB

    İBB arazilerini İGDAŞ satın aldı

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    İBB satılığa çıkardığı 5 arazi için ihale düzenledi. Bedeli 425 milyon 360 bin lira olan 4 araziyi belediyenin iştiraki olan İGDAŞ aldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), kentin 5 ayrı noktasındaki arazilerin satışı için gerçekleştirdiği ihalede, 4 araziyi İBB iştiraki İGDAŞ satın aldı.

    İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye encümeni, İBB mülkiyetinde bulunan İstanbul'un 4 ayrı ilçesindeki 5 arazinin satışı için ihale gerçekleştirdi.

    Saraçhane binasındaki ihalede, Şile Kumbaba'daki araziye teklif veren olmadığı için arazi satılmadı. Diğer 4 araziye İBB İştiraki İGDAŞ ayrı ayrı teklif verdi. Tekliflerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi. İGDAŞ 4 araziye de tahmini bedelin biraz üstünde teklifler sundu.

    Açık artırmada, Fatih Fatma Sultan Mahallesi'ndeki arazi 182 milyon 850 bin lira, Pendik Kurtköy'deki arazi 180 milyon 910 bin lira, Pendik Şeyhli'deki arazi 31 milyon lira, Arnavutköy'deki arazi ise 30 milyon 600 bin lira bedelle İGDAŞ'a satıldı. Satışlardan İBB'nin kasasına toplam 425 milyon 360 bin lira girecek.

    İhaleyle satışı yapılan araziler şöyle:

    • Şile ilçesi, Kumbaba Mahallesi, 824 ada, 2 parsel sayılı, 18.996,53 metrekare alanlı taşınmazın imar durumu: Dinlenme ve rekreasyon alanı (hali hazırda boş)
    • Arnavutköy ilçesi, Arnavutköy Mahallesi, 160 parsel sayılı 1.330 metrekare alanlı taşınmazın imar durumu: Yönetim merkezi alanı (hali hazırda boş)
    • Pendik ilçesi, Şeyhli Mahallesi, 7303 ada, 3 parsel sayılı 11.909,71 metrekare alanlı taşınmazın imar durumu: İdari tesis alanı (halihazırda parsel üzerinde, iki adet boş ve atıl durumda olan, bir ve iki katlı yapı bulunmakta)
    • Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 4005 ada, 11 parsel sayılı, 31.460,67 metrekare alanlı taşınmazın imar durumu: Sosyal Kültürel tesis alanı (hali hazırda boş)
    • Fatih ilçesi, Fatma Sultan Mahallesi, 2505 ada, 1 parsel sayılı 6.842 metrekare alanlı taşınmaz ile 2 parsel sayılı 2.486,40 metrekare alanlı taşınmazların imar durumu: Sosyal kültürel tesis alanı, sosyal kültürel tesis alanında kalan diğer parseller ile tevhidi gerekmektedir.
    Etiketler:
    Şile, İGDAŞ, İBB
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