Burak Yılmaz'ın çakar lamba kullanmasıyla ilgili hukuki ve idari işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk milli futbolcu Burak Yılmaz'ın aracında çakar lamba kullanmasıyla ilgili olarak hukuki ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın çakar lamba kullanım hakkı olmadığı belirtildi.

Türk milli futbolcunun aracındaki ışıklı uyarı işaretini veren kişi hakkında da hukuki ve idari işlem başlatıldığı vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara ve basın yayın organlarına da konuyla ilgili destek ve duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.