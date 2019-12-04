Bakan Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama

Bakan Selçuk, ''(Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ''(Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk, ''(Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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