AK Partili Cemal Öztürk: Biz Cumhurbaşkanına her şeyi danışıp, her şeyi haberdar etmiyoruz

Termik santrallere filtre takılması için verilen süreyi uzatan teklifte imzası bulunan AK Parti milletvekili Cemal Öztürk, "Cumhurbaşkanlığının geri gönderme gerekçesine iştirak ediyorum. Biz Cumhurbaşkanına her şeyi danışıp, her şeyi haberdar etmiyoruz. Bu eşyanın tabiatına aykırı" dedi.

Termik santrallere filtre muafiyetini uzatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto ettiği yasa, yeniden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

CHP'li Kuşoğlu: Veto edilmesi anormal değil ancak bu TBMM'yi yaralamıştır

Geri gönderme tezkeresi üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bir kanunun veto edilmesinin anormal olmadığını söyledi.

Kuşoğlu, “Bu sefer ki geri gönderme, TBMM’yi yaralamıştır. Son anda verilen bir önergeyle bu madde teklife dahil edildi. İrdelenmeden, incelenmeden, görüşülmeden, konuşulmadan, kanun tekliflerine madde eklenmemesi lazım. TBMM’nin itibarıyla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, insan sağlığıyla ilgili böylesine kritik maddelerle ilgili, telafisi mümkün olmayan tahribatlar ortaya çıkarabilecek konularda daha fazla muhataplarla istişare halinde bulunulması gerektiğini belirtti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hukuki açıdan değerlendirildiğinde veto uygulamasını farklı yerlere çekmenin hiçbir anlamı olmadığını ifade etti. Kalaycı, “Cumhurbaşkanın kanunları kısmen veya tamamen geri gönderme yetkisi bulunmakta. Yetki yine TBMM’de. Bu geri gönderme, yasama ve yürütme arasında denge denetim mekanizmasının işlediğini gösteriyor” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanın bilgisi dahilinde olmadan bu teklifin buraya gelmeyeceğini belirterek, “Biz düzenlemenin doğru olmadığını söyledik hâlâ da söylüyoruz. Başta ne söylediysek şimdi de onu söylüyoruz. Olduğumuz yerde duruyoruz. 50’nci madde çıkarılmalı” ifadelerini kullandı.

CHP'li Ali Öztürk: Cumhurbaşkanının en baştan beri haberi vardı

Teklifte imzası bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, düzenlemeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi olmadığını savundu. Öztürk, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak geri gönderdi. Ancak takdir TBMM’ye aittir. Bu madde hepimizin bildiği gibi bir zaruretten doğmuştu. Çünkü 7,5 yıla yakın süredir bu tedbirler alınmamış. Enerji bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın görülmesi için bu santraller çalışmaya devam etmeli ama insan hayatına ve doğaya zarar veriyor. 31 Aralık’tan itibaren yeni bir süre getiriliyordu. Neticede Cumhurbaşkanlığının geri gönderme gerekçesine iştirak ediyorum. Bunu bildiğimiz halde zorunluluktan böyle bir teklif getirdik. Biz Cumhurbaşkanına her şeyi danışıp, her şeyi haberdar etmiyoruz. Bu eşyanın tabiatına aykırı”.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztürk, vetodan dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Öztürk, “Sayın Cumhurbaşkanının baştan beri bu düzenlemeden haberi vardı. Bir milletvekili, bu düzenlemenin geçmesi için ön ayak oldu. Ben de bu temasların içinde olan birisi olarak söylüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tezkerenin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, termik santrallere filtre takılması için verilen süreyi uzatan 50’nci madde tekliften çıkarıldı.