15 yaşındaki çocuk, Özgecan Aslan'ın yaşadıklarıyla tehdit edilip cinsel istismara uğradı

''İçimdekileri kendime bile anlatamıyorum''
Özgecan Aslan’ın yaşadıkları anlatılarak korkutulduğunu, hala yaşadığı dehşetin izlerini taşıdığını ifade eden Z.G.K, kendisini çok kötü hissettiğini vurgulayarak, “Akşamları hiç uyuyamıyorum. İçimdekini kendime bile anlatamıyorum. Kendime anlatamadığımı size de anlatamıyorum. Çok korktum ve hala da korkuyorum. Her an sanki kapıdan geleceklermiş gibi hissediyorum. Bazen babama bakarken onları görüyorum. İyice psikolojim bozuldu. Üç gün ne olduysa her akşam onlar geliyor aklıma. ‘Beni bulmasalardı onların elinde ne hale gelirdim’ diye düşünüyorum. Geceleri tek uyuyamıyorum, ablama sarılıp yatıyorum. Akşam yatarken sayıklıyormuşum” dedi.
“Kendime söz verdim, polis olacağım”
Ailesinin, yaşananların ardından kendisine çok iyi davrandığını belirten Z.G.K, “Şu an tek isteğim okuluma gitmek. Okula giderken karşıma çıkarlar, bir şey olur diye annemler beni açık öğretime yazdırdılar. Ablam, kardeşlerim okula gidiyor, ben gidemiyorum ve kendimi çok kötü hissediyorum. Okula gitmek istiyorum. Polis olmak istiyorum. Çünkü başıma gelenleri belki başkaları da yaşayacak. Ben de sesini duyuramayan insanlara el uzatmak istiyorum. Kendime bir söz verdim; polis olacağım. O insanların içeri girmelerini, diğer insanlarınsa rahatlıkla nefes almalarını sağlamak istiyorum” diye konuştu.
Aile suç duyurusunda bulundu
Kızlarının yaşadıklarının ardından yaklaşık bir ay önce Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan aile, CİMER’e de dilekçe yazarak şikayetini bildirdi. Aile şimdi her iki şikayetin de sonucunu bekliyor. Çocuğunun kaybolduğunu, üç gün boyunca bulamadıklarını, daha sonra kaçırıldığını öğrendiklerini söyleyen Anne Nergis K., “Çocuğumu ben aldım ama nasıl aldım? Üç gün içinde ne yaşadığımı bilemedim. Kaçıran şahıslar bir aydır dışarıda geziyor. Üç gün boyunca çocuğumun sağ mı ölü mü olduğunu bilemedim. Adaletten yardım istiyorum. Benim çocuğum yandı, başka anne-babaların çocukları yanmasın, böyle bir olay yaşamasın. Davacıyım ve bu şahısların cezalarını çekmelerini istiyorum. Özgecan’ın videosunu izleterek çocuğuma tecavüz etmiş. Gereken neyse yapılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.
Baba Derviş K. de, “Büyüklerimizden adalet istiyorum. Bu şahısların cezalarını çekmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.
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