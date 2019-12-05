Alman milletvekili Schmid: NATO Türkiye’nin S-400 alımına yanıt vermeli

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 Savunma Sistemleri’yle ilgili konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) dış politika sözcüsü ve parlamentonun Dışişleri Komitesi Üyesi Nils Schmid, “Başta bu NATO'nun sorunu haline geldi, bu yüzden NATO'dan güçlü bir yanıta ihtiyacımız var çünkü Rus silahların Türk topraklarına konuşlandırılması NATO'nun uyumuna tehdit teşkil ediyor” dedi.

Schmid, “ Bu yüzden Türkiye topraklarını savunması için başka bir yol bulmamız lazım” diye ekledi.

Nasıl bir yanıt verilmesi gerektiği sorusu üzerine Schmid, “Bu NATO içinde açık bir tartışma olmalı ve daha sonra belki Amerikan füze savunma sistemlerini konuşlandırmak için bir yol bulmaya çalışmalıyız" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay ABD ziyareti dönüşünde , "Patriotları almaya hazır olduğumuzu Sayın Trump'a söyledim. F-35 programının müşterisi değil ortağı olduğumuzu da kendilerine hatırlattım. Biz NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahibiz. Amerika ile de güçlü ilişkilerimiz var. Fakat savunma kaynaklarımızı çeşitlendirmek de ulusal çıkarlarımızın ve egemenlik haklarımızın bir gereğidir. 'S-400'ü de savunma sistemlerimizin içerisinde önemsiyoruz. Uygun şartlarda verecekseniz biz Patriotları da alabiliriz' dedik. 'Patriotları alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini biz egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz ve kesinlikle doğru bulmuyoruz” açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Erdoğan'la görüşmesinde, "Türkiye'nin S-400 alımı bizim için ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor. Bugün de üzerinde konuştuk, gelecekte de konuşacağız. Umuyorum çözmeyi başaracağız. Dışişleri Bakanları ve güvenlik danışmanları S-400 için görüşme yapmaya devam edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Washington, Türkiye’nin S-400 alımına NATO’nun savunma sistemiyle uyumlu olmadığı ve F-35’leri tehlikeye atabileceği bahanesiyle karşı çıkıyor.