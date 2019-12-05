Rabia Naz'ın ölümünü araştıran komisyonda DNA tartışması

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıran komisyonun bir önceki toplantısında Vatan ailesinden alınan DNA örnekleri tartışma yarattı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, baba Şaban Vatan’ın kuzeni Bahri Vatan, "Babası bu hale getirdi, çünkü tırnağında Şaban Vatan’ın DNA’sı çıktı" söylemlerine tepki gösterdi.

'Çocuk can verirken babası yanındaydı'

Bahri Vatan, "Çocukcağızımız devlet hastanesinde can verirken babası yanındaydı, doğal olarak da bunun dokusunun olması kadar doğal bir şey yoktur ama Eynesil'de bunu anlatamazsınız. Az evvel Şaban Bey’in DNA’sını Eynesil’de babasına mal edebilecek konumdaki o bölgenin en yoz ilçesiyiz" dedi.

Bunun üzerine HDP’li Filiz Kerestecioğlu Bahri Vatan’ı “Şaban Vatan zaten kendisi olsa, olayı kapattırırdı, tekrar açmazdı” sözleriyle desteklerken Bahri Vatan, “Bir raporda DNA’yı atlayabilecek savcıyı siz bana izah edebilir misiniz” diye sordu.