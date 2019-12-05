Başsavcılık: Ceren Özdemir'in katili 1 Aralık'ta firar etti, aynı gün yakalama emri çıkardık

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülmesine dair açıklama yaptı. Katil zanlısının 1 Aralık'ta firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, bu kişinin daha önce işlediği suçlara da yer verildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in Özgür Arduç adlı cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, "Başsavcılık soruşturma yapıyor. Açıklama yapacaktır. Firar etmiş, aranıyormuş. Kolluk arıyordu. Bununla ilgili olarak Başsavcılık ciddi bir şekilde takip ediyor. 1 Aralık'ta firar etmiş" dedi.

Gül'ün demecinden birkaç saat sonra Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Başsavcılığın açıklamasında şunlar yer aldı:

"Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir’in, 03/12/2019 günü saat:19.35 sıralarında Merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs 04/12/2019 günü saat:16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince,Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

Şüpheli Ö. A.’ya, 2005 yılında işlemiş olduğu 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005’ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, 'Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği' hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat 00:15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup;Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."