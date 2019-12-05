A&G: Yavaş'ın grafiği yükseliyor, İmamoğlu aynı oy oranını koruyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, A&G Araştırma Şirketi'nin CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildiğinde aldığı oy oranını korudu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise oy oranını yüzde 10'un üzerinde artırdı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Yeni partinin ismi ve amblemi' başlığıyla yayımlanan yazısında Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G Araştırma Şirketi'nin 21-23 Eylül tarihleri arasında yaptığı anketin ilk sonuçlarını aktardı. Buna göre CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yapılan anket, 1872 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

Selvi anket sonuçlarını şöyle aktardı: