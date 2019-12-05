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12:48 05 Aralık 2019
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    A&G: Yavaş'ın grafiği yükseliyor, İmamoğlu aynı oy oranını koruyor

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    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, A&G Araştırma Şirketi'nin CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildiğinde aldığı oy oranını korudu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise oy oranını yüzde 10'un üzerinde artırdı.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Yeni partinin ismi ve amblemi' başlığıyla yayımlanan yazısında Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G Araştırma Şirketi'nin 21-23 Eylül tarihleri arasında yaptığı anketin ilk sonuçlarını aktardı. Buna göre CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yapılan anket, 1872 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

    Selvi anket sonuçlarını şöyle aktardı:

    • İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerini yüzde 54.21’le kazanmıştı. İmamoğlu aynı oranı koruyor. İmamoğlu için yurtdışında anket yapılsa herhalde daha yüksek çıkar.
    • Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın grafiği yükseliyor. Mansur Yavaş seçimleri yüzde 50.93’le kazanmıştı. CHP’nin yaptırdığı ankette ise Mansur Yavaş yüzde 63.06’yla CHP’li belediyeler arasında ilk sırada yer alıyor. Yavaş’ın polemiğe girmeyen tavrı ve Ankara’nın sorunlarına odaklanması nedeniyle halktaki karşılığı artıyor.
    • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yükseliş içinde olan belediye başkanlarından. Seçimleri yüzde 53.63 oranıyla kazanan Zeydan Karalar, yüzde 60’la ikinci sırada çıkıyor.
    • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 58.71 gibi yüksek bir oy oranıyla seçilmişti. Tunç Soyer yükseliş ya da iniş içerisinde değil, oranını koruyor.
    • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen her seçimde oy oranını yükselten başkanlardan. Eskişehirliler, yüzde 52.3’le beşinci kez seçilen Büyükerşen’e desteklerini sürdürüyorlar. Büyükerşen’le ilgili memnuniyet oranı birkaç puan yükselişle yüzde 56 oranında.
    • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimleri yüzde 45.09 oy oranıyla kazanmıştı. Vahap Seçer de oy oranını birkaç puan artıran isimlerden. Mersinlilerin yüzde 48’i Vahap Seçer’den memnun.
    • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şehriyle uyum içinde olan belediye başkanlarından. Belediye başkanlığını yüzde 50.62 oy oranı ile kazanan Böcek, aynı oranı koruyor.
    Etiketler:
    Anket, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Vahap Seçer, Mersin, Muhittin Böcek, Antalya, Zeydan Karalar, Adana, Tunç Soyer, İzmir, Mansur Yavaş, İstanbul, Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, CHP
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