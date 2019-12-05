Osmaniye'de 475 gram saf selenyum ele geçirildi: Değeri 5 milyon dolar

Osmaniye'de jandarma ekipleri, satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,10 Kasım'da, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak ve roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan selenyum getirileceği duyumunun alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Yolcu otobüsü ile kente gelen ve takip edilen S.C., Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yanında bulunan valizde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen 475 gram ağırlığında selenyum maddesi ele geçirildi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan analizde de ele geçirilen maddenin saf selenyum olduğu teyit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.