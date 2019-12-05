Türk-İş: 2578 TL'nin altına masaya oturmayız

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2578 TL'nin altında bir miktar için asgari ücret masasına oturmayacaklarını söyledi. Atalay, "Ülkeyi Amerika'daki sattı. Ülkeyi Almanya'da bir gazeteci var ya, Amerikan bayrağına sarılan, o sattı. Ülkeyi Belçika'daki, Hollanda'daki sattı" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, geçtiğimiz aylarda hükümetle yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Politkalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile arasında geçen diyaloğun ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalara tepki gösterdi.

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre Atalay, kamuoyunda büyük tepki çeken "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapatalım böyle" sözleri sonrası yaşanan tartışmalara şu sözlerle yanıt verdi:

'Ülkeyi Almanya'da bir gazeteci var ya Amerikan bayrağına sarılan, o sattı'

"Yazı yazdık, açıklama yaptık, 3 kere basın toplantısı düzenledik, Türk-İş başkanları açıklama yaptı, bir tanesini vermediler. 36 gün boyunca haberler çıktı. Hadi beni buradaki adamlar biliyor. Ama Van'ın, Yozgat'ın köyündeki adam beni nereden tanısın? Eğer sendikalı değilse neden sendikaya üye olsun? Bir parti başkanı çıkıp böyle söylüyor. Öbür partinin grup başkanvekili çıkıp -ki yazı veriyoruz, gidip anlatıyoruz- devam ediyor söylemeye. Palmiye ağacının altından öz çekim yapıyor. Bu benim şahsımla alakalı değil. Uyumadığım zamanlar oldu. İlahi adalet var. Ülkeyi satanlar kim biliyor musunuz? Ülkeyi Amerika'daki sattı. Ülkeyi Almanya'da bir gazeteci var ya Amerikan bayrağına sarılan, o sattı. Ülkeyi Belçika'daki, Hollanda'daki sattı. Satanlar onlar. Bu ülkeyi satanlar da iftira da atanlar alçaktır."

'Arkadaşlar bu rakamın üzerinde pazarlık yapacaklar'

Ankara'da düzenlenen Türk-İş kongresinde konuşan Atalay, asgari ücretle ilgili şunları söyledi:

"Gündemde 2020 asgari ücret var. Bunun kararını asgari ücret tespit komisyonu verecek. Bir sendikamız '3 bin 200 lira olsun' dedi. 6 bin diyen var, 10 bin diyen var. Biz bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 lirayı önerdik. Arkadaşlar bu rakamın üzerinde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında olursa o masada bulunmayız."