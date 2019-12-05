Kayıt
14:22 05 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Ceren Özdemir'in katil zanlısına 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklama talebi

    © AA / Hayati Akçay
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104076/68/1040766819.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912051040768511-ceren-ozdemirin-katil-zanlisina-canavarca-hisle-kasten-oldurme-sucundan-tutuklama-talebi/

    Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme'ade suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden Özgür Arduç, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarıldı.

    Zanlı zırhlı araca bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar Arduç'a tepki gösterdi. Ordu Adliyesi'ne götürülen Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

    İlk ifadesinde Ceren'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan Arduç, şunları söylemişti:

    "Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım."

    İlgili konular:

    Bakan Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama
    Ordu Valisi: Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti, cezaevinden firar ederek eylemi gerçekleştirdi
    Ceren Özdemir'in katil zanlısı: Kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım
    Başsavcılık: Ceren Özdemir'in katili 1 Aralık'ta firar etti, aynı gün yakalama emri çıkardık
    Evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren'in son görüntüleri ortaya çıktı
    Ceren Özdemir'le ilgili sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlara soruşturma
    Etiketler:
    Türkiye, kasten öldürme, İfade, Mahkeme, Tutuklama, Hapis istemi, Kadın cinayeti, Cinayet, Bıçaklama, Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Özgür Arduç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test alt yapısı ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı'nın açılışı yapıldı
    Karikatür
    'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet