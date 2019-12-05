Alparslan Kuytul için tahliye kararı

Bolu F Tipi Cezaevi’nde 22 aydır tutuklu bulunan Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı verildi. Kuytul hakkında ‘Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla dava açılmıştı.

Furkan Vakfı’nın kurucusu Kuytul’un tahliye kararı Kuytul’un resmi Twitter hesabından duyuruldu.

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Alparslan Kuytul Hocaefendi hakkında tahliye kararı verildi!https://t.co/We4fBLAPmd



AdanaAdliyesi Önünde

AlparslanHocanın Mahkemesi — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) December 5, 2019

​Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemeden çıkan tahliye kararı; mütevazı, şeffaf ve saygın bir hayat yaşayarak ömrünü İslam’a ve ümmetin geleceğine adayan Alparslan Kuytul Hocaefendinin ve yine kendisi gibi hiçbir suça karışmamış talebelerinin herhangi bir suç örgütü ile irtibatlı olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Furkan Vakfı‘nın tertemiz olduğu anlaşılmıştır. Hiçbir suçu olmadığı halde haksız yere 22 aydır cezaevinde tutulan Alparslan Kuytul Hocaefendinin maruz kaldığı tüm bu zulümleri, şiddetle kınıyor ve bu haksızlığı halkımızın vicdanına sunuyoruz.”