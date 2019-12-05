Aile Bakanı Selçuk: Şule Çet davasında ağırlaştırılmış müebbet isteyeceğiz

Aile Bakanı Selçuk, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yakından izlediği Şule Çet davasının dün sonuçlandığını hatırlatan Selçuk, bakanlık olarak davanın tüm süreçlerini hassasiyetle ilk günden bu yana takip ettiklerini söyledi.

Selçuk, "Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" diye konuştu.

'Sanıkların aldıkları ceza Şule'yi geri getirmeyecek'

"Sanıkların aldıkları ceza hiçbir zaman kardeşlerimizi geri getirmiyor, Şule'yi de geri getirmeyecek" diyen Selçuk, ancak bu olaylardaki temel yaklaşımlarının yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması şeklinde olduğunu o yüzden bu itirazın yapılmasını zaruri olarak görüldüğünü vurguladı.

Mahkemeler takdiri indirimi uygularken özellikle masum çocuk ve kadınlara karşı canice ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde işlenen suçlarda diğer herhangi bir suç gibi davranılmaması, toplumun sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Selçuk, toplumda infial oluşturan bu tür suçlarda Bakanlık olarak takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasından yana olduklarını ve müdahil oldukları bütün davalarda da takdiri indirim sebeplerinin uygulanması halinde mahkemece verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurarak itiraz edeceklerini vurguladı.

Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine karar verilmişti.