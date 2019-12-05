Ceren Özdemir hakkında olumsuz paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında olumsuz paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.