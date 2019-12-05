Erdoğan 'İnşallah düzgün tercüme ederler' dedi, İngiltere'de Yunus Emre'nin şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camii'nin açılışında konuştu ve Yunus Emre'nin 'Bir kez gönül yıktın ise' adlı şiirini okudu.

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Burada Zeynep adlı bir kadının çabalarından da bahseden Erdoğan, Cat Stevens adıyla ünlenen, 1977'de Müslüman olduktan sonra adını Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyene de teşekkür etti ve "Zeynep çok koşturdu değil mi Yusuf İslam kardeşim?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İslamcılar arasından terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. Şu an Cumhurbaşkanlığı 'nı yaptığım ülke, dünyada DEAŞ'la en çok mücadele eden ülke. Birçok DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik, etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz. DEAŞ'lıların İslam'la alakası yoktur ve bizden değildir. Müslümandan, İslam'dan terörist olmaz. 'İslami terör' yaftasını kabul etmeyiz, etmiyor.

'nı yaptığım ülke, dünyada DEAŞ'la en çok mücadele eden ülke. Birçok DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik, etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz. DEAŞ'lıların İslam'la alakası yoktur ve bizden değildir. Müslümandan, İslam'dan terörist olmaz. yaftasını kabul etmeyiz, etmiyor. Terör örgütleri arasında iyi/kötü ayrımına gidilmesini de reddediyoruz. Böyle bir yanlışın içerisine giremeyiz. Terörist kötüdür, coğrafımızı gözyaşına boğan teröristlerin hepsi PKK'lı da olsa, DEAŞ'lı da olsa, FETÖ'cü de olsa, DHKP-C 'li de olsa kötüdür. Bunlar kana susamız vampirlerdir. İnsanlıktan çıkmış zalimlerdir. Londra Köprüsü'nde sivilleri öldürenlerle, Hristiyanları öldürenlerle, 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı şehit eden FETÖ 'cüler arasında hiçbir fark yoktur. PKK 'lılara nasıl bakıyorsak DEAŞ 'lılara da öyle bakıyoruz.

'li de olsa kötüdür. Bunlar kana susamız vampirlerdir. İnsanlıktan çıkmış zalimlerdir. Londra Köprüsü'nde sivilleri öldürenlerle, Hristiyanları öldürenlerle, 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı şehit eden 'cüler arasında hiçbir fark yoktur. 'lılara nasıl bakıyorsak 'lılara da öyle bakıyoruz. Biz hocalarımızdan sadece 5 vakit namaz kıldırmalarını istemiyoruz. Burada çok farklı şeyler yapacaksınız. Cemaati ve çocuklarını eğiteceksiniz. Yoksa namaz kıldırmak kolay. İnşallah arkadaşlar doğru düzgün tercüme ederler; 'Bir kez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil. 72 millet dahi, elin yüzün yumaz değil. Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, birine bin az değil.'

Erdoğan'ın "İnşallah arkadaşlar doğru düzgün tercüme ederler" diyerek okuduğu şiir, Yunus Emre'ye ait. Şiir şöyle devam ediyor:

"Erden sana nazar ola, için dışın nur ola

Beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil

Er odur alçak dura, ayak odur yola vara

Göz odur ki Hakk'ı göre, gündüz gören göz değil

Yunus Emre'm sözün satar, söze bal ü yağ katar

Altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir koz değil"