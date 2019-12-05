RTÜK'ten Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı

Ceren kızımızın canice katledilmesi asla kabul edilebilir değildir. Bizleri derinden yaralamıştır. Ancak, haberci dostlarımız tarafından bu elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır. Yapılan her haberin Ceren’i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir.