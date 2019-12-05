Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: Personel maaşlarına haciz konulamaz, sorunun yakında çözülmesini umuyoruz

Kars Belediyesi'nin borçlarından dolayı belediye çalışanlarının maaşlarının ödenememesiyle başlayan kriz sürüyor. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, mevzuata aykırı davrandığını söylediği İcra Dairesi ve Halkbank'la temasta olduklarını, sorunun yakında çözülmesini umduklarını söyledi.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre Kars İcra Dairesi, 29 Kasım'da belediyenin borçlarından dolayı Kars Belediyesi çalışanlarının maaşlarının ödendiği Halkbank hesaplarına haciz koydu.

Halkbank da belediyeye ödeme yapmayı reddettiği için maaşlar ödenemedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Ayhan Bilgen, bu hesaplara haciz koyan İcra Dairesi ile ödemeleri yapmayan bankanın mevzuatı çiğnediğini ve ayrımcılık yaptığını savundu.

Ayhan Bilgen, Kars Belediyesi'ni 31 Mart seçimlerinde MHP'den 338 milyon 380 bin TL borçla devraldıklarını, şu ana kadar belediyenin tüm taşınmazları, hesapları ve araçlarına borçları yüzünden haciz konulmuş olduğunu söyledi.

Bilgen, 31 Mart seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Kars Belediye Başkanı seçilmişti.

'İhtiyacın iki misli personel alınmış'

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, şehrin nüfusunun 85 bin civarında olduğunu hatırlatarak, bu nüfusa sahip bir belediyede personelin 400'ü geçmemesi gerektiğini oysa belediyeyi devraldıklarında bunun iki misli personel bulduklarını söyledi:

"Sözleşmeli ve kadrolu çalışanımızın sayısı 200 civarında ama 700 civarında şirket üzerinden taşeron çalışan personel alınmış. Her ay İller Bankası'ndan 2 milyon TL civarında bir ödeme geliyor ve bu ödeme toplam personel giderlerini bile karşılamıyor. Biz de şimdiye kadar yerel gelirlerle, su tahsilatı, vergi, harç gibi, gelirlerle bu maaşları düzenli bir şekilde ödemeye çalıştık".

Bilgen, İcra Dairesi'nin, yaptıkları uyarılar üzerine gerekeni düzenlemeleri yaptığını ve bankaya bugün yeniden tebligatta bulunduğunu açıkladı.

Bankadan soruna çözüm bulmasını beklediklerini söyleyen Bilgen, sorunun birkaç gün içinde çözülmesini umuyor, aksi halde yasal yollara başvuracaklarını ve işçilerin hakları söz konusu olduğundan "demokratik tepkilerini" göstereceklerini söylüyor.

Yeni kaynaklar yaratma çabası

Bilgen, yasaların uygulanmasında HDP belediyelerine ayrımcılık yapıldığını düşünüyor ama kendilerine de bazı sorumluluklar düştüğünü kabul ediyor:

"Biz belediyelerin sadece merkezden gelen kaynakla yönetilmesini doğru bulmuyoruz. Kendi kaynaklarını artırıp gelir kalemlerinin yükseltilmesini önemsiyoruz. Yerel gelir kaynaklarımızı üç kat arttırdık. Kooperatifler, şirketler, yeni şirketlerin işletmeleri yoluyla gelir kalemini arttıran ve kendi kendine yeten bir belediye olmaya çalışacağız" diyor.

Kars Belediyesi, borcu gelirlerine oranla en yüksek belediyelerden biri. Aynı zamanda şu ana kadar belediye personel ödeneğine haciz konulan tek belediye. BBC'nin bilgi almak için ulaşmaya çalıştığı Halkbank'nın Kars şubesi ise telefonlara cevap vermedi.

HDP'nin kayyum raporu: Devralınan borçlar

HDP, 31 Mart'taki yerel seçim öncesi yaklaşık 30 ay boyunca kayyumlar tarafından yönetilen belediyeleri ile ilgili olarak bir "Kayyum Raporu" hazırladı. Raporda kayyumlardan devralınan bazı belediyelerin borçları da açıklandı:

Van Büyükşehir Belediyesi: 1,5 milyar TL

Mardin Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar TL

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: 900 milyon TL

Yüksekova Belediyesi: 680 milyon TL

Kars Belediyesi: 400 milyon TL

Batman Belediyesi: 307 milyon TL

Cizre Belediyesi: 220 milyon TL

Kurtalan Belediyesi: 215 milyon TL

Bulanık Belediyesi: 172 milyon TL

Sur Belediyesi: 152 milyon TL

Silopi Belediyesi: 133 milyon TL

Bismil Belediyesi: 120 milyon TL

Siirt Belediyesi: 115 milyon TL

Silvan Belediyesi: 66 milyon TL

İdil Belediyesi: 48 milyon TL

Varto Belediyesi: 4,2 milyon TL.

HDP'nin raporuna göre Türkiye geneli nüfus oranına göre en borçlu belediye Kurtalan. 36 bin hanelik, aylık geliri 4 milyon TL olan Yüksekova Belediyesinin borcu ise 680 milyon TL. Yukarda borçları listenen Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehirleri ile Yüksekova, Cizre, Bismil Belediyelerine ikinci defa kayyum atandı.