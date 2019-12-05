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    'Türkiye, Sosyal Adalet Endeksi'nde 41 ülke arasında 40. sırada'

    © DHA /
    Türkiye
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    Alman Bertelsmann Vakfı’nın AB ve OECD ülkeleri arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi'nde Türkiye 41 ülke arasında 40. oldu. Listenin ilk sıralarında ise İzlanda ile İskandinav ülkeleri yer aldı.

    © AA / Erçin Top
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    Alman Bertelsmann Vakfı'nın Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği (OECD) ülkeleri arasında yaptığı araştırmaya göre hazırlanan Sosyal Adalet Endeksi'nde Türkiye 41 ülke arasında 40. oldu.

    DW'nin haberine göre, vakfın hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi'nde ülkeler çeşitli başlıklara göre sıralandı. Türkiye yoksulluğun önlenmesi başlığında 31., adil eğitim fırsatları başlığında 41. ve sonuncu, istihdam piyasasına erişim başlığında 37., sosyal hayata dahil olma ve ayrımcılığa uğramama başlığında 39., nesiller arası adalet başlığında 18., sağlık başlığında ise 36. sırada yer aldı.

    Sosyal Adalet Endeksi'nde ilk sırada daha önceki yıllarda olduğu gibi İzlanda yer aldı. Küçük ada ülkesini Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç gibi diğer İskandinav ülkeleri izliyor. Almanya ise endekste Hollanda, Slovenya, Çekya ve Yeni Zelanda'nın ardından 10'uncu sırada yer aldı.

    ABD sosyal adalet endeksinde 36. sırayı alırken listenin son sırasında Meksika bulunuyor.

    İsrail ve ABD'de yoksulluk riski yüksek

    2018 yılında 41 ülkede işsizlik oranının ortalaması yüzde 5,3 olarak kaydedildi. Buna göre 2008 yılında patlak veren mali krizden bu yana işsizlik oranının ilk kez düştüğü tespit edildi. İşsizlik oranının en düşük olarak kaydedildiği ülke Çekya olurken Yunanistan'da her beş kişiden biri işsiz.

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    Araştırmada her ne kadar sanayi ülkelerinde iş piyasasında gelişme kaydedilse de bunun yoksulluğun azalmasına bir etkisinin olmadığı belirlendi. Bu sonucun ortaya çıkmasında tahminlere göre vadeli ve yarı zamanlı işlerde çalışanların sayısının artışı, asgari ücretle çalışılan branşların iş piyasasında daha büyük bir yer tutması rol oynuyor.

    Araştırmada yüzde 17,9 ile İsrail ve yüzde 17,8 ile ABD yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ülkeler olarak kaydedildi.

    Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasında yoksulluk riskinin gençler ve yaşlılar arasında gösterdiği farklılaşma da ölçüldü. 41 AB ve OECD ülkesinin 27'sinde 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler 65 yaş üstüne göre daha fazla yoksulluk riski altında yaşıyor. İsveç ve Norveç gibi iyi sosyal sistemlere sahip ülkelerde de bu durum değişmiyor.

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    Etiketler:
    AB, AB, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Sosyal adaletsizlik, Almanya, Türkiye
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