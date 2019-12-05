Kendisini görüp ayağa kalkmayan çalışanını cezalandırdığı iddia edilen belediye başkan yardımcısına Metiner'den tepki

AK Partili Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin, 'kendisini görüp ayağa kalkmadı' diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdiği iddiası, Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar gibi AK Partili isimlerce tepkiyle karşılandı.

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre AK Partili Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdi. İddiaya göre 'cezalı' şoför, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı. AK Partili Mehmet Metiner, "Davamız adına utanç verici bir uygulama... Gereği acilen yapılmalı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ BİR UYGULAMA...

GEREĞİ ACİLEN YAPILMALI... pic.twitter.com/Zh3bnH1g1b — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 5, 2019

​Olayın doğruluğunu Mehmet Metiner'e teyit ettiğini belirten AK Parti 24, 25, 26.Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, ''Görevde kaldığı her dakika haram olsun'' paylaşımını yaptı.

Kamera şakası sandım önce!



İnanamadım.



Metiner’le konuştum, iddiasının arkasında.



Hal böyleyse, yazıklar olsun. Görevde kaldığı her dakika haram olsun. https://t.co/uoNxSYvAro — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 5, 2019

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