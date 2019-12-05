Konda Araştırma'dan medya raporu: 'İnternete ve sosyal medyaya güven artıyor'

Konda Araştırma, yeni raporunda Türk kamuoyunun medya tüketim alışkanlıklarını analiz etti.

Raporda Türkiye'nin yüzde 16'sının haberleri televizyondan takip etmediği kaydedilirken, toplumun yüzde 17'sinin dizi izlemediği bilgisi verildi.

'İnternete ve sosyal medya araçlarına güvenin arttığı' belirtilen raporda, ülkenin yüzde 74'ünün gazete okumadığı ifade edildi.

İnternette en çok haberler takip ediliyor

A3 Haber'in aktardığına göre, araştırmada "İnternette en çok hangi içerikleri takip ediyorsunuz?" sorusuna yüzde 30 haberler yanıtını verirken, yüzde 25 diziler yanıtını verdi. Dizileri yüzde 15 ile spor takip ederken yüzde 14 ile belgesel 4’üncü sırada yer aldı.

En çok FOX TV takip ediliyor

"Haber seyrettiğiniz TV kanalı" sorusuna katılımcıların yüzde 20’si FOX TV cevabını verirken yüzde 16’sı 'haber izlemiyor' olarak belirlendi. FOX TV’nin ardından en çok haber takip edilen kanal ATV oldu, üçüncü sırada ise TRT yer aldı.