Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Kalkım beldesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda 500 litre şarap, 100 litre votka ve 50 litre rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 500 litre şarap, 100 litre votka ve 50 litre rakı ele geçirildi https://t.co/dcpLZ11mr1 pic.twitter.com/qE8aiMGXdJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 6, 2019
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