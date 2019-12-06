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    Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan otizmli A.E'nin (ortada) dedesi Ahmet Ç., çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya gelip hakaret ettiği iddiasıyla üst komşuları hakkında şikayetçi oldu

    Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı

    © AA / Mustafa Değirmencioğlu
    Türkiye
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    Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir otizmli çocuğun ailesi, çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya gelip hakaret ettiği iddiasıyla üst komşuları hakkında şikayetçi oldu.

    İlçede butik işleten Ahmet Ç, 30 Kasım'da, biri otizmli olan torunları ile ailece bir yakınlarının nişanına gitmek üzere hazırlandıkları sırada, üst komşunun çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya dayandığını ve kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla polisi aradı.

    Cemal D, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Ahmet Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı akşam nişana gitmek üzere evde hazırlık yaptıkları sırada, üst komşuları olan Cemal D'nin telefonla arayıp bağırdığını ve gürültüden duramadığını, çocuğu susturmasını istediğini belirtti.

    Torununun otizmli olduğunu ve bazen kendilerinin de durduramadığını ifade eden Ahmet Ç, komşusuna ''5 dakika sonra dışarı gideceğiz, biraz sabret. Torunum her zaman yanımda kalmıyor. Haftada bir gün geliyor. Az sabret nişana gideceğiz.'' diye söylediğini, ancak komşusunun buna rağmen "Susturun artık çocuğu, ben rahatsız oluyorum." diyerek bağırıp küfrettiğini ileri sürdü.

    Üst komşusunun daha önce de buna benzer şekilde eşine bir kaç kez bağırdığını ve evinin kapısına vurarak eşini rahatsız ettiğini savunan Ahmet Ç, telefon görüşmesinin ardından Cemal D'nin yine sert bir şekilde kapıyı çalmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Kavga çıkmasın diye kapıyı açmadım, üst komşum kapının ardından yüksek sesle küfretmeye devam etti. Polisi arayıp yardım talep ettim. Bu sırada torunlarımdan biri babası gelecek diye kapıyı açtı. Hemen kapıya yöneldim. Cemal D'nin elinde bıçakla kapıda olduğunu gördük. 'Cemal, bu sana yakışıyor mu? Kıyafetimi görmüyor musun, nişana gideceğiz' dememe rağmen küfretmeye devam etti. Ben kapının önünde dururken kızlarım, eşim ve torunlarım kapının arkasında bizi seyrediyordu. Gürültü üzerine dışarı çıkan yan komşum Nuri Y, olaya müdahale etmek istese de elindeki bıçakla üzerine yürümesi üzerine içeri girdi. Kızım o sırada sinir krizi geçirdi ve bayıldı. 112'yi aradım ve ambulans talep ettim."

    Ahmet Ç, olay üzerine eve gelen güvenlik gücü ekipleriyle polis merkezine gidip ifade verdiğini ve üst komşusundan şikayetçi olduğunu kaydetti.

    Öte yandan olay anı, Ahmet Ç'nin bir başka komşusu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Görüntülerde, Cemal D'nin Ahmet Ç'nin kapısı önünde elinde bıçakla beklemesi ve sinirli şekilde bir şeyler söylemesi yer alıyor.

    'Engellilere yapılan muamele çok acı'

    Otizmli A.E'nin (12) annesi Münevver E, yaşananlardan çok üzgün olduğunu belirterek, olay nedeniyle 3 çocuğu ve ailesiyle korku içinde olduklarını ifade etti.

    Cemal D'nin dışarıda olmasından dolayı can güvenliklerinin olmadığını savunan Münevver E, şunları söyledi:

    "Bu, çocuğuma, aileme, babama yapılmış bir saldırı. En kötüsü, anlayışsız bir adamın kapımıza dayanması. Şu an ölebilirdik. Bu kişinin ceza almasını ve bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istiyorum. Halen daha şoktayız. Çocuklarımın travması nasıl geçecek bilmiyorum. Ama engellilere yapılan muamele çok acı. 12 yıldır otizmle mücadele ediyorum. Oğluma otizm teşhisi konulmasından beri hiç böyle muameleyle karşı karşıya kalmadım. Yavrum çok şükür iyi konumda. Ama bu anlayışsız insanlar olduğu müddetçe daha da yıpranıyoruz. Bizi üzen bu anlayışsızlık. Bu kişinin bize bir değil ikinci saldırışı. Ben üçüncü olacak diye korkuyorum. Yetkililerden yardım istiyorum."

    -"Kendimi savunmak için bıçağı yanıma aldım"

    Cemal D. ise açık öğretim fakültesi sınavlarına hazırlandığını belirterek, gürültüden dolayı telefonla Ahmet Ç'yi aradığını ve uyardığını ileri sürdü. 

    Çocukla hiçbir sorununun olmadığını ve üç yıldır aynı binada oturduğunu ifade eden Cemal D, şunları kaydetti:

    "Daha önce bir sefer uyardım, yine aynı. Çocuğu değil ev sahibini. 'Çocuğu biraz serbest bırakın, çocuk hava alsın' dedim. Çocuğu şöyle 20 dakika gezdirseler, çocuk bunu yapmıyor. Çocuğu kilitledikleri için bu şekilde çocuk evde kapılara, duvarlara vuruyor. Burası aile apartmanı, 6 dairenin 5'i onlara ait. Beni bu apartmandan çıkarmak istiyorlar. Bunun için çocuğu kullanıyorlar. Uyarmak için Ahmet Ç'yi aradım. 'Rahatsızsan evini sat git' demesi üzerine çok sinirlendim. Çocuğun hastalığını kullanarak bir kişinin evi gasbedilemez, edilmemeli. Çocuktan rahatsız olsam üç sene bekler miyim? Çocukla hiçbir sorunum yok. 'Rahatsızsan evini sat git' diyor. Ben buradan şunu anlıyorum; ben seni rahatsız edeceğim sen buradan git. Onlar aşağı katta kalabalıktı, 4 aile vardı. Kendimi savunmak için bana bir saldırı olursa diye bıçağı yanıma aldım."

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