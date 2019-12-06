Dışişleri'nden yüksek harcama savunması: Döviz yükseldi

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, bakanlıkların bütçelerine ilişkin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde geçmiş dönemlere ait harcamaların gerekçeleri, muhalefet partisi milletvekilleri tarafından doğrudan bakanlara soru olarak yöneltildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 2018 yılında başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapıldığını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Dışişleri bütçesinde yatırım harcamalarının azalıp personel ödeneklerinin artmasının nedenini sordu.

"Personel ödeneklerinin, mal ve hizmet alımlarının önceden öngörülmemesinin nedeni nedir?"diye soran Kuşoğlu’na Bakan Çavuşoğlu dolar kurunu işaret etti.

Çavuşoğlu yazılı olarak verdiği yanıtta, “Bakanlığımız dış temsilciliklerinde görev yapan personelin maaş ve sosyal hakları yabancı para cinsinden tahakkuk ettirilmektedir. 2018 mali yılında bu kalemden tefrik edilen ödenekler yetersiz kalmıştır. Söz konusu ödenek üstü harcamanın tamamı mali mevzuat gereğince zorunlu ödenmek durumunda kalınan maaş ve sosyal güvenlik prim ödemelerinden oluşmaktadır” dedi.